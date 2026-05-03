AS Monaco : les nouvelles vérités déchirantes de Paul Pogba

Titulaire hier soir pour la première fois depuis mai 2023, Paul Pogba a pu rejouer pas loin d’une heure. Une titularisation qui pourrait en appeler d’autres, le champion du monde 2018 s’estimant désormais capable de jouer une rencontre dans son intégralité. «Franchement, là, je me sens très bien, confie-t-il dans un entretien accordé à son ami Adil Rami pour Ligue1+. J’ai passé un cap et je l’ai ressenti directement à l’entraînement. Le staff est vraiment bon et m’a fait un programme XXL dès que je suis arrivé. Si je me sens capable de jouer 90 minutes ? oui, je pense que oui, donc pourquoi pas ? (Monaco a encore deux matchs à jouer face à Lille et Strasbourg).»

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Avant de retrouver la forme d’un sportif de haut-niveau, l’international tricolore a pourtant dû affronter de nombreux vents contraires. Sans club pendant plus d’un an suite à sa suspension pour dopage, il a dû trimer, parfois seul ou en compagnie de son préparateur physique, mais jamais libéré de ce doute intérieur qui remettait en cause sa capacité à revenir au top.

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Il a pensé à arrêter

«Si je me suis dit que c’était fini pour moi à un moment ? Franchement, il y a des moments où je disais "vas-y, c’est bon ça me saoule", parce que je faisais tout, mais ça ne s’arrêtait pas. Je me demandais ce que je devais faire de plus pour éviter tout ça…», reconnaît-il. Tu ne sais pas combien de fois ma femme m’a dit : "va t’entraîner"… mais il y a des jours où tu n’as rien, pas d’appel, tu ne sais pas où tu vas aller, donc tu te demandes pourquoi tu t’entraînes ?»

«Tu te poses des questions : "est-ce que je vais revenir ? Est-ce que je vais rejouer au foot ? Est-ce que je vais retrouver un club ? Est-ce que je vais retrouver mon niveau ? Tu te poses vraiment plein de questions. Les amis, la famille et les proches m’ont aidé, et il y a aussi les fans quand je vois les messages sur les réseaux, les applaudissements dans les stades maintenant. Donc je ne peux pas m’arrêter là.» Sous contrat jusqu’en 2027 avec Monaco, Pogba dit avoir déjà pensé à la suite. Le milieu de 33 ans envisage l’idée d’embrasser une carrière d’entraîneur et pourrait prochainement passer les diplômes requis.