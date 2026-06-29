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Les Girondins de Bordeaux sous le coup d’une rétrogradation administrative

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Etienne Beugre des Girondins de Bordeaux @Maxppp

Coup dur pour Bordeaux ? Alors que les Girondins vont passer devant la DNCG demain, les 9 millions d’euros attendus pour pouvoir sceller cet exercice et assurer le prochain ne devraient pas arriver sur les comptes du club à temps. Il s’agissait d’un montant que se partageaient Gérard Lopez (3 M€) et Sparta Capital (6 M€), le nouveau repreneur. C’est ce que révèle Sud-Ouest, qui dévoile l’existence de deux scénarios possibles désormais.

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Soit le dossier sera mis en sursis et restera donc à statuer d’ici la mi-juillet. Soit le gendarme financier du football français qui décidera d’une rétrogradation administrative pour la formation de National 2, qui n’a pas réussi à monter en Ligue 3 cette saison. Gérard Lopez et Sparta Capital sont prévenus…

Pub. le - MAJ le
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