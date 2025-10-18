Menu Rechercher
D1 féminine

OM (F) : Corinne Diacre débute par une humiliation face au Paris FC !

Paris FC 6-1 Marseille

Pour sa première en championnat à la tête de l’OM féminin, Corinne Diacre a vécu un véritable baptême du feu avec une défaite écrasante 6-1 contre le Paris FC, lors de la 5e journée d’Arkema Première Ligue. Après un début de match timide, les Marseillaises ont rapidement encaissé 2 buts en seulement 5 minutes, profitant des largesses défensives de l’équipe. Le Paris FC a ensuite contrôlé le rythme du match et déroulé, ne laissant aucune chance à Marseille, qui découvrait encore les consignes et le style de jeu imposés par sa nouvelle entraîneuse.

Cette rencontre a également été marquée par le retour de Sandrine Soubeyrand sur le terrain face à Diacre, ses anciennes coéquipières en équipe de France, dans une confrontation symbolique entre deux figures du football féminin français. Pendant ce temps, le Paris FC enchaîne un succès attendu après une série de défaites en Ligue des Champions et en championnat, tandis que l’OM doit rapidement trouver ses repères pour relever la tête dans cette saison qui s’annonce déjà compliquée.

