OGCN-OM : l'Olympique de Marseille prépare sa défense

Après les scènes surréalistes intervenues ce dimanche soir lors de la rencontre opposant l'OGC Nice à l'Olympique de Marseille en clôture de la troisième journée de Ligue 1 et menant à l'arrêt définitif de la partie, le feuilleton juridique a débuté ce lundi entre Phocéens et Azuréens. Convoquées par la Commission de Discipline de la LFP, les deux formations devront s'expliquer sur l'ensemble des incidents. Agressés par des jets de projectiles à plusieurs reprises, Dimitri Payet et deux de ses coéquipiers (Guendouzi et Peres) gardent d'ailleurs les stigmates d'une soirée aussi ubuesque que cauchemardesque pour l'image du football français. Et si les Aiglons semblent confiants à l'aube de se présenter devant la Ligue, les Marseillais préparent également leur défense avec un argument central. D'après les informations de RMC Sport, l'OM assure avoir la preuve que Benoît Bastien, l’arbitre de la rencontre, ne voulait pas reprendre la partie.

Une réticence que le principal intéressé aurait d'ailleurs mentionnée dans son rapport de match. Par ailleurs, le club phocéen précise que le fait de ne pas annoncer rapidement l'arrêt de la rencontre était un choix stratégique du préfet des Alpes-Maritimes afin d'éviter d'autres débordements aux abords de l'Allianz Riveira. Ainsi, l'enjeu sportif pour les dirigeants olympiens devant la LFP sera de savoir si ils auront match perdu ou si ils peuvent espérer récupérer la victoire sur tapis vert mais l'enjeu juridique sera lui-aussi bien présent. Et si l'OM ne se fait pas trop d'illusions pour Pablo Fernandez, l'adjoint de Jorge Sampaoli, aperçu en train d'asséner un coup de poing à un supporter niçois, les Olympiens espèrent en revanche la clémence de la LFP pour d'autres membres du groupe marseillais pris dans ces échauffourées (Dimitri Payet et Alvaro Gonzalez notamment). En s'appuyant sur les nombreux clichés réalisés au cours de cette soirée, les avocats du club ont bien l'intention de démontrer que l'OM est avant tout la victime de ces tristes événements. Affaire à suivre...