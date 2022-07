PSG : le Torino veut Daouada Weidmann

Le 18 juin 2021, le Paris Saint-Germain avait annoncé la signature du premier contrat professionnel de Daouda Weidmann. Formé au sein du club de la capitale, le jeune milieu de terrain avait paraphé un bail le liant à Paris jusqu'en juin 2024. Une excellente nouvelle pour ce footballeur pétri de talent.

La suite après cette publicité

Un peu plus d'un an plus tard, Daouda Weidmann (19 ans), qui a continué sa progression, attise les convoitises. Séduit par son profil et son potentiel, le Torino s'est positionné et a même fait une première proposition au Paris Saint-Germain. Celle-ci a été refusée par les champions de France, qui se font à nouveau attaquer pour un Titi.