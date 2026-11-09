Équipe de France : la réaction tant attendue de la surprise Pablo Pagis

Le football réserve parfois des histoires auxquelles on ne s’attend pas forcément. Pour ce nouveau rassemblement de l’équipe de France, Pablo Pagis a découvert pour la première fois les joies d’une convocation chez les A. Le jeune attaquant de 23 ans fait partie des surprises de la liste dévoilée par Zinédine Zidane à l’occasion de cette trêve internationale de novembre. Une récompense inattendue pour le joueur du Paris FC, qui a su se faire une place dans les plans du sélectionneur grâce à ses prestations en club. À seulement 23 ans, l’ancien Lorientais franchit ainsi une étape majeure dans sa carrière et découvre un environnement qu’il a longtemps observé à distance.

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Le choix de Zidane a forcément suscité de la curiosité. Dans une liste où figurent plusieurs cadres habituels de la sélection tricolore, le technicien français a décidé d’ouvrir la porte à de nouveaux visages. Pablo Pagis profite ainsi de cette opportunité pour découvrir le très haut niveau international et côtoyer des joueurs qu’il regardait jusqu’ici de très loin, non sans rêver. Une première convocation qui vient récompenser sa progression depuis quelques mois et lui offre une occasion précieuse de montrer ses qualités. Pour le jeune attaquant, le plus difficile commence désormais, puisqu’il devra profiter de chaque instant à Clairefontaine pour convaincre le staff et espérer prolonger cette aventure au-delà de cette première expérience.

Une belle relation avec Zinédine Zidane

Ce lundi, le rêve est devenu réalité pour le natif de Montbéliard, qui a découvert le quotidien des Bleus au château de Clairefontaine. Arrivé parmi les premiers avec Michael Olise et Kylian Mbappé, le joueur du Paris FC a rapidement été mis à l’aise par ses nouveaux coéquipiers et le staff. Après une première séance d’entraînement, il n’a pas caché son émotion au moment de revenir sur cette journée particulière. « C’est vrai que c’est une chose incroyable d’être ici, c’est une fierté. Comme j’ai dit précédemment, je suis très content. Aujourd’hui c’est du jeu donc on a pris beaucoup de plaisir, c’est cool », a-t-il confié. Interrogé sur ses premières sensations en arrivant au château, Pagis a poursuivi. « De la fierté, je suis vraiment excité d’être là. On prend tout ce qu’il y a à prendre et il y a des grands joueurs donc forcément, on essaie de s’inspirer un peu de chacun et puis de jouer». Le jeune offensif a également raconté ses premiers échanges avec Zinédine Zidane, qui a tout fait pour faciliter son intégration.

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«Il a été très gentil avec moi, il m’a mis à l’aise directement, m’a montré de la confiance. J’ai envie de lui rendre sur le terrain. » Le sélectionneur lui a d’ailleurs donné une consigne assez claire pour cette première expérience. « Il m’a dit - sur le terrain - de jouer mon football. Après on n’est pas forcément rentré dans les détails, mais il me fait confiance et me demande de faire ce que je fais en club de très bien. Et puis il m’a dit que ça se passerait bien. » Pagis est aussi revenu sur le moment où il a découvert sa convocation. « Je l’ai appris dans le bus en fait, la sélection. Je regardais tranquillement et puis j’ai vu mon nom, donc j’étais avec toute l’équipe et puis c’était un moment sympa. Voilà, c’est vrai que je n’oublierai pas cette journée et en plus on a gagné le lendemain donc c’était encore plus beau d’arriver ici avec le sourire. » Conscient de vivre une première étape importante, il ne compte toutefois pas s’arrêter là. « Je pense comme tout joueur de foot. Quand on a l’opportunité de jouer au plus haut niveau, on a envie d’aspirer à ça. Et c’est vrai que voilà, aujourd’hui, j’ai réussi à venir ici, mais comme j’ai dit, ce n’est pas une fin en soi. Je vais essayer de tout donner pour revenir le maximum possible. » Le rêve bleu de Pablo Pagis ne fait peut-être que commencer.