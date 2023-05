LdC, AC Milan : Rafael Leão devrait être titulaire

La suite après cette publicité

La nouvelle tant attendue est arrivée : Rafael Leão est sorti des vestiaires avec le reste de l’équipe pour réaliser une séance d’entraînement collectif sans restriction ou limite. Hier, il avait déjà travaillé avec ses coéquipiers à l’exception du dernier match d’entraînement. Le Portugais, d’après ce qu’on a pu voir dans le quart d’heure d’entraînement ouvert aux médias, court normalement et dribble sans problème. On rappelle que l’entraîneur Stefano Pioli, en début d’après-midi en conférence de presse, avait précisé que si Leão s’était entraîné sans problème aujourd’hui, il serait titulaire mardi soir avec l’AC Milan pour le choc contre l’Inter Milan en demi-finale retour de Ligue des Champions.

Pour rappel, Leão s’était fait mal face à la Lazio et a été contraint de déclarer forfait pour la rencontre aller de Ligue des Champions. Résultat : élongation de la cuisse droite. D’où la course contre-la-montre pour l’avoir au moins pour le match retour. Il a assisté à la défaite des siens depuis les tribunes, mais il sera bien présent au match retour. Cette année, il a marqué 13 buts et a délivré 13 passes décisives. Il est le leader offensif et le patron central du système de Stefano Pioli et de l’AC Milan depuis au moins deux ans. Rade Krunić et Junior Messias sont également dans le groupe, aussi de retour après des problèmes physiques.

