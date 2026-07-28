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Premier League

Le transfert de Danny Welbeck à Chelsea en passe d’être bouclé

Par Maxime Barbaud
Danny Welbeck @Maxppp

Ce n’est pas du tout le transfert le plus attendu cet été, et pourtant Danny Welbeck est en passe de rejoindre Chelsea à 35 ans. L’attaquant avait déjà trouvé un accord pour venir encadrer la jeunesse des Blues et c’est maintenant au tour des deux clubs de finaliser ce mouvement.

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D’après The Athletic, les directions sont en passe de trouver un accord. L’ancien Mancuniens a même été autorisé par les Seagulls à passer ses examens médicaux avec son futur employeur. Il doit débarquer au plus tard d’ici la fin de semaine pour signer un contrat de deux saisons.

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