Les joueurs d’Aston Villa se plaignent de leurs maillots

À l’image de sa victoire face à Chelsea le week-end dernier, Aston Villa réalise un début de saison encourageant. En effet, après six journées de Premier League, les Villans comptent 12 points (4 victoires, 2 défaites) et occupent la 6e place au classement, à quelques unités des places qualificatives pour une Coupe d’Europe. Toutefois, un malaise persiste au sein du club anglais. À en croire les révélations de The Telegraph, les hommes d’Unaï Emery ont exprimé leur mécontentement quant à la qualité de leurs maillots confectionnés par l’équipementier Castore.

Selon le tabloïd britannique, les partenaires de Boubacar Kamara ont remarqué au fil des rencontres que leurs maillots absorbaient très mal la transpiration, les rendant lourds et inconfortables. Ils auraient selon eux des conséquences néfastes sur leurs performances. «Les joueurs doivent jouer dans des t-shirts trempés et c’est un problème qui doit être résolu. Cela ne peut pas durer toute la saison. Les joueurs ont l’air d’avoir sauté dans une piscine après environ 10 minutes», a confié une source proche du club anglais. Consciente du problème, la direction a contacté la marque anglaise, partenaire du club des West Midlands depuis mai 2022, afin de trouver rapidement une solution.