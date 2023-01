EdF : Hugo Lloris a une idée pour le futur capitaine

Alors qu’il a annoncé la fin de sa carrière internationale cette semaine, Hugo Lloris s’est exprimé ce dimanche dans Téléfoot. Le gardien de Tottenham est revenu bien évidemment sur son parcours avec les Bleus, la dernière Coupe du monde, mais également sur son successeur comme capitaine avec les Tricolores. Et sans surprise, le joueur le plus capé avec l’équipe de France (145 sélections) a évoqué deux noms qui ressortent régulièrement depuis l’annonce de son départ : Raphaël Varane et Kylian Mbappé.

« Un joueur comme Raphaël Varane peut prétendre à ce capitanat », a-t-il avoué au micro de Téléfoot. « Il y a un joueur qui monte en puissance, à tous les niveaux, sur le terrain, en-dehors du terrain et même dans la vie de groupe et de vestiaire, c’est Kylian Mbappé. » Réponse en mars prochain pour le premier rassemblement des Bleus.

