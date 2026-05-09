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Ligue des Champions

LdC : pas de fanzone à Paris pour la finale ?

Par Valentin Feuillette
Le trophée de la Champions League @Maxppp

La préfecture de police de Paris s’oppose, à ce stade, à l’installation d’une fan zone pour la finale de Ligue des Champions PSG-Arsenal du 30 mai, souhaitée par le maire Emmanuel Grégoire. Elle invoque un contexte déjà très chargé dans la capitale avec plusieurs grands concerts, Roland-Garros et d’importants enjeux de sécurité selon l’AFP et Le Figaro.

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Les autorités craignent des débordements après les incidents survenus lors des précédentes célébrations du PSG. Les discussions entre la mairie, la préfecture et le ministère de l’Intérieur doivent toutefois se poursuivre dans les prochains jours. Affaire à suivre.

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