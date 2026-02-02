Menu Rechercher
L’OL prête Enzo Molebe à Montpellier

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
molebe @Maxppp

L’envol d’Enzo Molebe à Lyon n’a toujours pas eu lieu. Alors que de nombreux joueurs de sa génération, et même plus jeunes (Hamdani, Himbert), commencent à faire leur trou avec le groupe professionnel, Molebe est toujours cantonné au banc à Lyon. Une situation qui ne devrait pas s’arranger avec l’arrivée imminente de Roman Yaremchuk dans le Rhône.

Olympique Lyonnais
🤝 Enzo Molebe rejoint Montpellier en prêt

Bonne fin de saison 👋🔴🔵

Toutes les infos 👉
En ce sens, l’attaquant de 18 ans devait partir en prêt pour s’aguerrir. Et, après plusieurs jours de négociations, son prêt à Montpellier a été officialisé ce lundi. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de son attaquant Enzo Molebe à Montpellier jusqu’à la fin de la saison », vient de communiquer le club lyonnais. Le buteur polyvalent reviendra donc à Lyon cet été avec sûrement l’envie de vouloir enfin s’imposer dans son club formateur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
Ligue 1

Ligue 1
Lyon
Montpellier
Enzo Molébé

