L’OL prête Enzo Molebe à Montpellier

L’envol d’Enzo Molebe à Lyon n’a toujours pas eu lieu. Alors que de nombreux joueurs de sa génération, et même plus jeunes (Hamdani, Himbert), commencent à faire leur trou avec le groupe professionnel, Molebe est toujours cantonné au banc à Lyon. Une situation qui ne devrait pas s’arranger avec l’arrivée imminente de Roman Yaremchuk dans le Rhône.

En ce sens, l’attaquant de 18 ans devait partir en prêt pour s’aguerrir. Et, après plusieurs jours de négociations, son prêt à Montpellier a été officialisé ce lundi. « L’Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d’achat, de son attaquant Enzo Molebe à Montpellier jusqu’à la fin de la saison », vient de communiquer le club lyonnais. Le buteur polyvalent reviendra donc à Lyon cet été avec sûrement l’envie de vouloir enfin s’imposer dans son club formateur.