Coupe du Monde 2026, Angleterre : les nouvelles révélations explosives sur la préparation de Thomas Tuchel

Un peu de baume au cœur. L’Angleterre a l’occasion de quitter cette Coupe du Monde sur une bonne note. Elle affronte l’équipe de France dans une petite finale (ce samedi à 23h en France) au goût franchement amer pour les deux sélections. Elles visaient la finale de demain, celle que l’Espagne et l’Argentine auront l’honneur de disputer (dimanche, 21h, heure française). Pour les Three Lions, l’ambiance est même morose depuis l’élimination en demi-finale mercredi (2-1) par l’Abliceleste. En ouvrant le score par Gordon, ils tenaient cette finale, d’une main seulement.

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La suite, on la connaît. Constatant que son équipe était de plus en plus en difficultés, Thomas Tuchel a tenté de conserver le score en enlevant un joueur offensif pour un défenseur pour passer à 5 joueurs derrière. Le pari a échoué. «Je trouvais qu’on était trop passifs et j’ai essayé d’aider mon équipe. J’ai pris ces décisions en m’appuyant sur mon instinct, mon expérience, ma volonté de gagner… Mais on n’a pas obtenu les résultats espérés et j’en prends l’entière responsabilité. J’aurais eu des regrets si je n’avais rien fait», s’est-il justifié ces dernières heures.

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Les joueurs ont toujours confiance en Tuchel

Après coup, les langues se délient. Les joueurs eux-mêmes, dont certains cadres, n’ont pas compris les changements de leur sélectionneur. Marc Guéhi s’en est même ému après la rencontre. «Une fois que nous avons mené 1-0, on a semblé vouloir simplement préserver le score, mais à ce niveau, ce n’est tout simplement pas suffisant. Je suis vraiment dégoûté. Nous aurions dû continuer. Nous aurions dû continuer à pousser. On avait l’impression qu’après avoir marqué, notre état d’esprit était devenu : reculer et défendre». De nouvelles informations ont filtré dans la presse anglaise.

Selon Sky Sports, les joueurs n’en veulent pas non plus à Tuchel. Physiquement, ils arrivaient au bout, ce qui soulève d’autres questions. L’Allemand demeure populaire au sein du groupe et incarne le leadership. La dernière déclaration sur le soi-disant ADN des Anglais n’a pas non plus été retenue contre lui, pas plus que par la direction. Elle lui laissera les clés jusqu’en 2028 et l’Euro à domicile. Le Daily Mail dévoile en revanche de nouveaux éléments sur le manque de préparation de l’équipe depuis le début du rassemblement il y a 7 semaines, notamment sur des données physiques.

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Une histoire de crème solaire, de mauvaise pelouse et cambriolage

Le staff technique et médical n’a par exemple pas cru bon de donner de la crème solaire à Declan Rice et Elliot Anderson, tout rouges dès les premiers entraînements passés au soleil. Si l’affaire a tourné à la plaisanterie, elle illustre le manque de sérieux. Les coups de soleil augmentent les risques de déshydratation et de blessures musculaires. Arrivé diminué par sa fin de saison éreintante avec Arsenal, Rice n’avait pas vraiment besoin de ça. C’est sans doute un détail qui prête à sourire mais l’accumulation de petits dysfonctionnements peut conduire à de grands problèmes.

Lors du premier match de préparation à Tampa face à la Nouvelle-Zélande, Tuchel ignorait si le stade serait couvert ou non. L’organisation générale autour de l’équipe nationale laisse même carrément à désirer lorsque des journalistes ont montré des photos de la pelouse au sélectionneur, qui venait seulement d’être installée. «D’accord… maintenant, je commence à m’inquiéter», aurait-il lâché. Et puis il y a eu cette histoire de cambriolage d’une grande partie du matériel lors du transfert de l’équipe entre la Floride et le camp de base de Kansas City. Tout a finalement été retrouvé mais plusieurs joueurs ont passé des appels inquiets pour vérifier que leurs propres affaires étaient bien là. Une vraie préparation chaotique, à tous les étages de la fusée.