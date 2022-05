OM : Dimitri Payet le malheureux

La suite après cette publicité

Les clins d'œil de l'histoire ne sont pas tous très sympathiques et ce jeudi soir, en demi-finale retour de la Conference League, on en a vécu un. À la 32e minute, après une passe lobée et en profondeur pour Valentin Rongier, Dimitri Payet reste au sol. Dans la tribune de presse, tout le monde sait déjà que c'en est terminé pour le maître à jouer marseillais.

C'est aussi aux alentours de la 32e minute, pour une blessure à la cuisse, que le Réunionais avait laissé ses copains en finale de la Ligue Europe 2018 perdue contre l'Atéltico Madrid à Lyon (0-3). Comme à cette époque, au Groupama Stadium, son corps n'a pas tenu après une très longue et très éreintante saison. Saison qui verra d'ailleurs l'OM tout perdre : le podium et la finale européenne. Mais peut-être que le clin d'oeil s'arrêtera là. C'est en tout cas ce qu'espère un Luan Peres qui veut remobiliser son monde.

L'OM prie pour qu'il soit de retour

« Oui, je pense que Dimitri est un joueur très important pour nous, tout le monde le sait. C'est un joueur différent, on en a besoin Arek est entré, c'est un top niveau aussi. Il a eu des occasions de la tête et en deuxième mi-temps aussi. Un très bon joueur est sorti, remplacé par un autre très bon joueur. On était triste de pas pouvoir marquer. On est avec Dimitri, on ne sait pas s'il pourra jouer contre Lorient. On souhaite qu'il soit là. Mais s'il ne joue pas, on a d'autres grands joueurs qui peuvent jouer à cette position », a lâché le défenseur-latéral gauche, plutôt en vue ce soir.

Mais la question qui se posait, ce jeudi soir, était surtout si le mollet de Payet allait le laisser tranquille et qu'il pourrait terminer la saison. Jorge Sampaoli n'en savait pas vraiment grand-chose. « En ce qui concerne Payet, nous ignorons la gravité de la blessure. Les médecins verront demain (aujourd'hui), on verra le niveau de gravité », lâchait ainsi El Pelado. Tout Marseille prie pour le voir, au moins, de retour contre Rennes, dans dix jours.