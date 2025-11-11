L’obscure raison cachée derrière le retour de Lionel Messi à Barcelone

« Hier soir, je suis retourné dans un lieu qui me manque terriblement. Un lieu où j’ai été tellement heureux. Vous (les supporters) m’avez fait sentir de nombreuses fois comme la personne la plus heureuse du monde ici. J’espère qu’un jour, je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux comme joueur… ». Ces quelques mots de Lionel Messi, accompagnés de photos sur la pelouse du Camp Nou, ont mis le feu à Barcelone et à toute l’Espagne lundi.

La suite après cette publicité

Effectivement, cette visite a surpris et pris de court tout le monde en Catalogne, à commencer par la direction du FC Barcelone, qui n’était pas au courant des agissements de sa légende. Forcément, chez les fans, le fantasme d’un retour de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire est de retour, au point où certains s’imaginent déjà l’Argentin combiner avec Lamine Yamal.

La suite après cette publicité

Un bras de fer avec Laporta ?

Mais selon divers médias espagnols, le retour surprise de Messi sur la pelouse du Camp Nou ne va pas forcément dans le sens d’un retour en tant que joueur, pour l’instant du moins. Comme l’indique El Chiringuito de Jugones, il s’agit surtout d’une manœuvre plutôt "politique" contre Joan Laporta, président du Barça avec qui il est en très mauvais termes depuis son départ. « C’est une façon de dire : ici c’est ma maison », a indiqué Edu Aguirre sur le plateau de l’émission. Les élections présidentielles de fin de saison seraient aussi dans le viseur de l’Argentin. A priori pas comme candidat à la présidence du club, mais éventuellement comme figure de soutien à un autre candidat.

Et Messi pourrait clairement avoir tenté de décrédibiliser Laporta avec cette action. « La photo est une claque en plein visage à Joan Laporta », a de son côté expliqué Jota Jordi, autre consultant de l’émission. La Cadena SER indique d’ailleurs que ces derniers temps, le président du Barça a tenté un rapprochement, mais le joueur n’a rien voulu entendre. Une petite vengeance de l’Argentin donc, en attendant de savoir si un retour en tant que joueur est possible…