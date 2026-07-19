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Coupe du Monde

Argentine : Lisandro Martinez sort sur blessure en finale de Coupe du Monde

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
lisandro @Maxppp

Coup dur pour l’Argentine en pleine finale de la Coupe du Monde face à l’Espagne. Juste avant la mi-temps, Lisandro Martínez a été contraint de céder sa place sur blessure. Visiblement touché musculairement, le défenseur de l’Albiceleste n’a pas pu tenir sa place et a été remplacé par le vétéran Nicolás Otamendi.

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Ce pépin physique est intervenu seulement quelques minutes après que le joueur de Manchester United a reçu un carton jaune pour une faute sur Mikel Oyarzabal. Déjà sous tension après cet avertissement, le corps de Martínez a finalement lâché dans ce choc à haute intensité, obligeant Lionel Scaloni à revoir ses plans en pleine finale. Reste à savoir si cela portera préjudice à l’Argentine.

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