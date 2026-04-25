OM : le coup de sang de Pierre-Emerick Aubameyang à l’entraînement

Dans ce contexte de fin de saison tendu à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang cristallise également une partie des crispations au sein du vestiaire. Selon La Provence, l’attaquant gabonais, doyen du groupe, aurait laissé éclater sa frustration lors d’une récente séance d’entraînement, allant jusqu’à un geste d’humeur : Aubameyang aurait violemment frappé un piquet, traduisant son agacement face à la situation sportive actuelle. Le quotidien évoque un joueur particulièrement touché par le manque de maîtrise et les difficultés répétées de l’équipe dans les moments clés.

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En effet, Aubameyang vivrait difficilement la tournure prise par la saison, avec un sentiment de gâchis qui grandit au fil des matchs. L’attaquant n’hésiterait pas à pointer en interne certaines lacunes, notamment concernant le sérieux quotidien et l’hygiène de vie de quelques coéquipiers. Un discours qui illustre un climat de tension au sein d’un groupe où les cadres, censés guider l’équipe dans le sprint final, apparaissent eux-mêmes en proie au doute et à la frustration.