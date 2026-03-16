Barça : les supporters ne veulent plus du retour de Lionel Messi

L’éventuel retour de Lionel Messi au Barça continue d’alimenter les débats chez les supporters. Selon un sondage réalisé par TV3 lors de la journée électorale du club, seule une minorité — 6 % des supporters interrogés — ne souhaite pas revoir la légende argentine associée à l’avenir du Barça. La question du retour de Messi a été l’un des thèmes centraux de la campagne, chaque candidat ayant proposé sa vision sur la manière de renouer le lien avec l’ancien numéro 10.

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Dans le détail, les supporters privilégient largement un hommage symbolique plutôt qu’un retour sur les terrains. Une majorité (55,5 %) se prononce pour l’organisation d’un match d’hommage, tandis que 28 % souhaitent le voir être nommé président d’honneur. Seuls 10 % des répondants aimeraient que Messi revienne comme joueur, preuve que l’attachement reste immense, mais que l’idée d’un retour sportif séduit peu.