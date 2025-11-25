Real Madrid : la date de licenciement de Xabi Alonso est connue

Résultats moyens ces dernières semaines, problèmes dans le vestiaire et mutinerie interne, jeu proposé par l’équipe plus que médiocre… La situation est compliquée pour Xabi Alonso, quelques mois après son arrivée sur le banc du Real Madrid seulement. Et selon Radio Marca, il pourrait être licencié assez prochainement.

Effectivement, un mauvais résultat contre l’Olympiakos en Ligue des Champions scellerait le sort de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. La décision aurait déjà été prise par la direction du club de la capitale espagnole, et tout autre résultat qu’une victoire en Grèce mettra fin à l’aventure du Basque à Madrid. Rendez-vous mercredi soir…