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Coupe du Monde 2026 : l’Espagne récupère une star

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Espagne @Maxppp
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Espagne Belgique
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Absent lors des deux derniers matchs de la Roja - contre l’Autriche (3-0) et le Portugal (0-1) - après avoir été blessé face à l’Uruguay, Nico Williams sera disponible pour le choc des quarts de finale face à la Belgique, ce vendredi soir. C’est ce qu’indiquent plusieurs médias, dont El Chiringuito de Jugones, qui expliquent que l’ailier gauche est dans un état de forme optimal pour jouer.

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Toujours est-il qu’Alex Baena, titulaire à son poste depuis le début de la Coupe du Monde, est en train de rendre des copies satisfaisantes et il est donc difficile d’imaginer Luis de la Fuente le sortir du onze. Nico Williams devra donc a priori se contenter d’entrer en cours de match face aux Diables Rouges…

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