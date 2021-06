Rennes : Bruno Genesio évoque le cas Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Le dossier Eduardo Camavinga (18 ans) agite le mercato. En fin de contrat en juin 2022 avec le Stade Rennais, l'international français n'a pas encore décidé s'il quittait son club formateur cet été. Ce ne sont d'ailleurs pas les prétendants qui manquent pour le milieu de terrain du club breton. En attendant, les Rennais ont repris le chemin de l'entraînement ce mardi. L'occasion pour Bruno Genesio, l'entraîneur des pensionnaires du Roazhon Park, de faire le point sur la situation particulière de l'un des meilleurs joueurs de son effectif déjà affaibli au cours d'un entretien accordé à L'Equipe.

«Aujourd'hui, tous les joueurs qui ont repris sont sous contrat et joueurs de Rennes, donc je ferai avec lui (Eduardo Camavinga). Maintenant, on sait qu'il est dans une situation où il ne reste qu'un an de contrat ici, et on a déjà plusieurs fois souligné qu'on ne peut pas se permettre de rester dans cette situation-là concernant un joueur international comme lui. Comment je l'ai trouvé ? Très bien, détendu, en bonne forme, motivé. Maintenant, ça fait aussi partie d'une carrière d'avoir des moments comme ça, avec des décisions importantes à prendre, lui en a une très importante à prendre pour son avenir, et nous, le club, on a aussi nos intérêts à défendre. J'espère qu'on trouvera une solution qui satisfasse tout le monde. »