Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

Kevin Trapp pas surpris par la réussite de Willian Pacho au PSG

Par André Martins
1 min.
Kevin Trapp @Maxppp

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2024 contre un chèque de 40 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho (24 ans) s’est rapidement imposé comme un pilier de la défense parisienne et a largement contribué au sacre historique en C1 la saison dernière. Son ancien coéquipier en Bundesliga, Kevin Trapp (35 ans), aujourd’hui gardien du Paris FC, n’est pas étonné de voir le défenseur équatorien briller sous les couleurs du PSG.

La suite après cette publicité

« C’est quelqu’un qui rigole beaucoup, toujours de bonne humeur. Il est très ouvert et écoute beaucoup. C’est définitivement quelqu’un que tu veux avoir dans le vestiaire. Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris, mais je savais que jouer au PSG, c’est différent. Il s’est super vite adapté, comme chez nous, et ça a été, à mon avis, une des clés de la réussite en Ligue des champions », a expliqué l’ex-portier du PSG au Parisien. Pièce indispensable de l’effectif de Luis Enrique, Willian Pacho pourrait d’ailleurs prolonger son contrat avant la fin de l’année.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Paris FC
Willian Pacho
Kevin Trapp

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Paris FC Logo Paris FC
Willian Pacho Willian Pacho
Kevin Trapp Kevin Trapp
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier