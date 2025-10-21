Kevin Trapp pas surpris par la réussite de Willian Pacho au PSG

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2024 contre un chèque de 40 millions d’euros en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho (24 ans) s’est rapidement imposé comme un pilier de la défense parisienne et a largement contribué au sacre historique en C1 la saison dernière. Son ancien coéquipier en Bundesliga, Kevin Trapp (35 ans), aujourd’hui gardien du Paris FC, n’est pas étonné de voir le défenseur équatorien briller sous les couleurs du PSG.

« C’est quelqu’un qui rigole beaucoup, toujours de bonne humeur. Il est très ouvert et écoute beaucoup. C’est définitivement quelqu’un que tu veux avoir dans le vestiaire. Je n’ai pas forcément été surpris de le voir à un tel niveau avec Paris, mais je savais que jouer au PSG, c’est différent. Il s’est super vite adapté, comme chez nous, et ça a été, à mon avis, une des clés de la réussite en Ligue des champions », a expliqué l’ex-portier du PSG au Parisien. Pièce indispensable de l’effectif de Luis Enrique, Willian Pacho pourrait d’ailleurs prolonger son contrat avant la fin de l’année.