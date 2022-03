4 raisons de ne pas rater Real Madrid-PSG

Toute la planète football aura les yeux rivés sur Madrid ce mercredi. Sur les coups de 21 heures, monsieur Danny Makkelie donnera le coup d'envoi du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Un match qui, en plus d'être la plus belle affiche européenne de ce tour, sera capital pour les deux formations.

Pourquoi il ne faut pas rater ce Real Madrid-PSG

Une affiche digne d'une finale de Ligue des Champions opposant pléthore de stars sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Voilà comment résumer en quelques mots ce choc au sommet entre les Merengues et les Rouge et Bleu, ce mercredi. Le Real Madrid de Karim Benzema, Vinicius Jr, Luka Modric, David Alaba ou encore de Thibaut Courtois va en effet en découdre pour la 2ème fois en 3 semaines face à la bande francilienne emmenée par Kylian Mbappé, Neymar Jr, Lionel Messi, Angel Di Maria, Marco Verratti, Marquinhos et consorts. Une véritable constellation d'étoiles réunie sur un seul et même pré dans la capitale espagnole. C'est la première raison de ne pas rater ce choc des titans qui promet d'être un véritable régal pour les yeux.

En parlant de stars, comment ne pas évoquer la situation particulière d'un certain Kylian Mbappé. Inutile de rappeler que le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Il est d'ailleurs libre de s'engager où bon lui semble depuis le 1er janvier dernier. Justement, certains observateurs avancent que le natif de Bondy a d'ores et déjà lié son futur... aux Merengues ! Dans le même temps, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour convaincre celui qui est promis au Ballon d'Or de rester dans la Ville lumière et d'y prolonger son contrat. Unique buteur à l'aller sur un exploit individuel, Mbappé aura encore à cœur de montrer qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur dans ce qui pourrait bien être son futur jardin de Santiago Bernabeu, qui sera plein à craquer pour la première fois depuis très longtemps. Au risque de se mettre ses probables futurs adversaires et supporters à dos...

Un spectacle grandiose annoncé dans un Santiago Bernabeu plein à craquer !

Justement, le Real Madrid, club le plus titré de l'histoire de la coupe aux grandes oreilles (13 sacres en C1), n'a pas le choix après sa défaite à l'aller. Plus que jamais, la troupe de Carlo Ancelotti devra afficher un visage convaincant et conquérant. Déjà, pour se racheter après son non-match réalisé au Parc des Princes. Une prestation punie par Kylian Mbappé, donc. Mais aussi pour éviter de voir le nom du Real Madrid sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, comme en 2020 contre Manchester City. D'autant plus que l'actuel leader de Liga dispose d'une armada redoutable de sérieux arguments pour renverser ce petit désavantage loin d'être irrattrapable face à une équipe en plein doute. Il s'agit là encore d'un autre argument de taille dans ce match à ne pas rater.

Car en face, le Paris Saint-Germain est loin d'être imprenable. Les Parisiens sont en quête de rachat après leur défaite sur le fil sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1) en Ligue 1. Encore une fois sous le feu des critiques, la formation entraînée par Mauricio Pochettino a alarmé par ses difficultés à produire du jeu et à trouver des décalages face à un bloc bien en place défensivement. La Mbappé-dépendance a encore fait défaut à Paris, qui, malgré un effectif hors-norme, peine à trouver son rythme de croisière. Face à un Real Madrid plus revigoré que jamais, qui plus est en terres espagnoles, théâtre de la fameuse remontada à Barcelone, où tout le peuple madrilène est convaincu de la supériorité du Real, le PSG devra avoir les épaules bien solides et profiter des nombreux espaces laissés par le club Merengue en contre. Une chose est sûre : tout est possible dans cette affiche de rêve et le spectacle sera à coup sûr au rendez-vous !

