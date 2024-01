La FFF annonce l’arrivée de DAZN pour diffuser le National

Le championnat de National a un nouveau diffuseur, qui pourrait bien lui ouvrir à l’avenir les portes du professionnalisme. Jusque-là, c’est la FFF via sa plateforme en ligne (FFFtv) qui diffusait les matchs de la 3e division mais elle vient d’annoncer un accord «avec le service de streaming DAZN.» Régulièrement appelé le "Netflix du sport", l’entreprise anglaise va proposer deux rencontres par journée de championnat, dont une en co-diffusion avec Canal+. Les matchs Red Star-Orléans et Sochaux-Nîmes lanceront cette toute nouvelle formule, qui est valable pour la seconde partie de saison.

«À partir de vendredi 12 janvier, DAZN retransmettra deux rencontres par journée de championnat jusqu’à la fin de la saison de National. Le premier match sera diffusé en exclusivité le vendredi soir à 19h30 en multi-cameras (les 7 autres sur les antennes de FFFtv) tandis que le second sera co-diffusé le lundi soir avec Canal +. Le match de ce vendredi entre le Red Star et Orléans donnera le coup d’envoi des retransmissions par DAZN, suivi le lundi 15 janvier par la rencontre FC Sochaux Montbéliard – Nîmes Olympique (18h15). Grâce à cette nouvelle offre, les fans des clubs évoluant en National auront une opportunité supplémentaire de suivre au mieux les performances de leur équipe», précise le communiqué de la fédération. À noter que DAZN est aussi intéressé pour la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2.