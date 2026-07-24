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Aïman Maurer va s’engager deux ans à Umm-Salal

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
1 min.
Aïman Maurer avec Clermont @Maxppp

Après une saison et demie passée au RWDM Brussels, Aïman Maurer va découvrir un nouveau championnat. Selon nos informations, le milieu offensif de 21 ans va quitter le club belge pour rejoindre Umm-Salal Sports Club, au Qatar. Le natif de Neuilly-sur-Seine va s’engager pour les deux prochaines saisons avec la formation qatarie.

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Formé au Clermont Foot, où il avait fait ses débuts professionnels, Aïman Maurer avait rejoint le RWDM Brussels l’été dernier, où il a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues pour un total de 8 buts et de 7 passes décisives. Maurer va désormais poursuivre sa carrière au Qatar Stars League.

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