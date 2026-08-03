Ligue 1 : des bureaux de la LFP vont déménager au Sénégal

La Ligue de football professionnel a décidé de fermer son antenne de Mexico, ouverte il y a tout juste un an dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale. Selon les informations de L’Équipe, cette structure, créée pour développer la visibilité de la Ligue 1 et faciliter la commercialisation des droits télévisés sur le marché mexicain, va être délocalisée à Dakar, au Sénégal. Un changement de cap qui illustre les difficultés rencontrées par le football français pour s’imposer dans un marché déjà largement dominé par les grands championnats européens.

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Après plusieurs mois d’activité, les retombées de l’antenne mexicaine n’ont pas répondu aux attentes, tant sur le plan de la notoriété que du développement commercial. Le Sénégal, où le championnat français bénéficie historiquement d’une forte exposition et d’un intérêt important grâce aux nombreux joueurs sénégalais passés par la Ligue 1, apparaît désormais comme une destination plus stratégique pour poursuivre l’internationalisation du football français.