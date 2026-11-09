OM : Bruno Genesio peut être très inquiet pour le mercato hivernal !

Tout semble aller pour le mieux du côté de l’OM. Alors que les fans phocéens devront désormais attendre deux semaines pour revoir leur équipe à l’œuvre, en raison de la trêve internationale, les hommes de Bruno Genesio sortent d’une belle série de 5 victoires en championnat. Le dernier en date dimanche soir à Lens, avec 3 points qui permettent aux Phocéens de se hisser à la quatrième marche du classement de la Ligue 1.

La suite après cette publicité

Une sacrée remontée au classement, qui contraste avec le début de saison catastrophique et alarmant qu’avaient connu les Marseillais, qui suivait lui-même un mercato estival particulièrement difficile, puisque le club n’avait tout simplement pu recruter aucun joueur. Des soucis qui semblent donc dans le rétroviseur… Mais le mois de janvier risque lui aussi d’être compliqué.

Genesio se prépare déjà au pire

Effectivement, l’OM doit s’attendre à un mercato hivernal potentiellement animé dans le sens des départs. Alors que l’écurie phocéenne doit encore passer devant la DNCG début décembre, tout indique que le gendarme financier du football français obligera le club à vendre. C’est ce que révèle le média L’Equipe, qui indique que le club va encore devoir dégraisser, sous peine de sanctions. Toute proposition faite pour un gros salaire de l’équipe sera étudiée, et le quotidien sportif cite bien sûr le nom de Pierre-Emile Höjbjerg.

La suite après cette publicité

Il va de soi que les joueurs qui ont une belle cote sur le marché et qui sont susceptibles de rapporter un joli chèque - Igor Paixão est cité - sont aussi sur le marché et en vente. Les décideurs marseillais n’instaureront pas de loft, mais forcément, Bruno Genesio est déjà un peu intrigué par ce mercato qui s’annonce compliqué et où son équipe risque encore de s’affaiblir. Comme révélé par nos soins il y a quelques jours, l’OM veut aussi proposer des montages aux salaires afin qu’ils renoncent à une partie de leur salaire en échange de conditions de départ facilitées. Inutile de préciser que dans ce contexte, aucune arrivée n’est à prévoir. Autant dire que ce mois de janvier risque d’être assez dur pour Genesio et pour les fans marseillais…