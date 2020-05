Le président d'Arsenal démissionne

Président d'Arsenal depuis 2012, Chips Keswick (80 ans) a annoncé qu'il prend sa retraite. Il était également membre du conseil d'administration du club londonien depuis 2005. Arsenal a annoncé le départ de son patron via un communiqué. « Ce fut un honneur d'être le président de ce grand club de football. Arsenal a toujours occupé une place spéciale dans ma vie et cela restera le cas à l'avenir », a rapporté Keswick dans ce message.

Il suit : « j'ai clairement fait part de mon intention de prendre ma retraite à la fin de cette saison, avant la crise sanitaire mondiale que nous connaissons actuellement. Je sais qu'Arsenal sortira fortement de cette situation et j'ai hâte, comme tous nos supporters du monde entier, de voir l'équipe en action dès que possible. » Le propriétaire du club, Stan Kroenke, et son fils Josh ont tenu à lui rendre hommage. « Ses connaissances approfondies en affaires et son expérience, associées à son amour profond pour Arsenal, ont fait de lui le président parfait. Ce fut un privilège de travailler avec lui », ont-ils indiqué. Les médias anglais rapportent que l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre ne sera pas remplacé.