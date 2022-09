La Liga n'a pas reçu les documents à temps pour valider le transfert de Raul de Tomas au Rayo

C'est une situation fréquente en fin de mercato. Alors qu'il devait quitter l'Espanyol Barcelone pour le Rayo Vallecano, Raúl de Tomás va finalement continuer la saison dans la capitale catalane. Tout était acté entre les différentes parties, mais le délai d'envoi des différents documents officiels auprès de la Liga aura eu raison de l'attaquant espagnol.

Une situation compliquée du fait que le joueur de 27 ans a déjà fait part de ses envies de départ du club Bleu et Blanc, qui n'aura pas non plus eu le temps de se renforcer aux postes escomptés (notamment celui de défenseur central). L'unique satisfaction côté barcelonais réside donc dans la signature de l'ex-Blaugrana, Martin Braithwaite.