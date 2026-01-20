PSG, Luis Enrique : «c’est difficile de parler de football en ce moment. Merde de football»

Troisième du classement au coup d’envoi, le Paris Saint-Germain avait une belle occasion de conforter sa place dans le top 8 de la Ligue des Champions. Un classement qui offre un billet direct pour les huitièmes de finale, même si ça n’emballe pas trop Luis Enrique. Et ce soir, le coach espagnol a été servi. Son équipe a exercé une domination sans partage face aux Portugais. Paris a frappé au but comme jamais (28 tirs), a eu plus de corners (10 contre 2) et avait près de 70% de possession de balle.

«Avec cette mentalité, on va arriver très loin»

Mais dominer n’est pas gagner. Face à un club qui n’a toujours pas perdu à domicile cette saison en Ligue des Champions, le PSG a été victime d’un hold-up parfait après un doublé de l’inévitable Luis Suarez, et malgré un but exceptionnel de Khvicha Kvaratskhelia. Une réussite qui permet d’ailleurs aux Lisboètes de revenir à hauteur des Parisiens au classement. À l’issue du match, Vitinha regrettait ce genre de scénario qui se répète trop souvent à son goût ces derniers temps, à l’instar de ce qu’il s’est passé face au Paris FC en Coupe de France.

Attendu face aux médias, Luis Enrique n’a pas voulu accabler ses ouailles au micro de Canal+. Un peu comme ce qu’il avait fait la saison dernière après le huitième de finale aller perdu au Parc face à Liverpool contre le cours du jeu, l’Espagnol a tenu à saluer le contenu proposé par ses joueurs. Et à la fin, l’ancien coach de la Roja n’a pas pu s’empêcher de signer une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir.

«On a perdu parce que c’est un sport de merde»

« C’est très facile à dire : parce qu’ils (les joueurs du Sporting CP) ont marqué des buts et notre équipe seulement un, mais c’est le meilleur match à l’extérieur qu’on a joué cette saison. Je suis très fier de mes joueurs. Avec cette mentalité, on va arriver très loin. Le résultat est décevant, injuste, c’est dommage parce que j’ai vu qu’une seule équipe pendant tout le match. On a été supérieur à un adversaire, ils ont fait que défendre. C’est très décevant parce que c’est tellement injuste que c’est difficile de parler de football en ce moment. Merde de football pour moi », a-t-il déclaré, avant de remettre ça en conférence de presse.

« La frustration au final, je comprends mes joueurs. Être aussi supérieur à son adversaire, on a perdu parce que c’est un sport de merde, merde de football. J’ai perdu beaucoup de fois de cette manière, le Paris FC, ce soir et Bilbao (il y avait eu 0-0, ndlr). Je suis habitué, mais c’est frustrant. Je ne peux être plus fier aujourd’hui de ce que j’ai vu. On a contrôlé tout le match. Ils ont une bonne équipe, mais on a perdu le match c’est incroyable. (…) C’est un résultat très très injuste ». Il faudra quand même tenter de se reprendre la semaine prochaine face à Newcastle pour assurer une place dans le top 8.