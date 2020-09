Séville FC : l'annonce de Jules Koundé sur son avenir

La première saison de Jules Koundé (21 ans) au Séville FC fut une franche réussite. Le défenseur central français qui a disputé 29 matchs en Liga la saison dernière (un but marqué) a également remporté la Ligue Europa avec le club andalou. Depuis son arrivée en Andalousie, la cote de popularité de l'ancien Bordelais ne se dément pas. A tel point qu'en Angleterre, les rumeurs envoient régulièrement l'intéressé à Manchester City dans le cadre d'un échange avec Nicolas Otamendi.

Dans une interview accordée à Estadio Deportivo, Jules Koundé a clarifié sa situation personnelle et a rassuré les supporters sévillans. « Je suis un joueur de Séville, je suis bien ici. Il y a une phrase que nous répétons beaucoup c'est vrai, mais c'est la réalité, dans le football on ne sait jamais ce qui peut se passer. En ce moment, je suis un joueur de Séville et je suis concentré sur ce que nous devons faire en tant que groupe. Aujourd'hui, je reste à Séville, » a ainsi confié Koundé. Voilà qui a le mérite d'être clair...