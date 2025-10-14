Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps a haussé le ton dans le vestiaire

Par Maxime Barbaud
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
Islande 2-2 France

La qualification de l’équipe de France à la Coupe du Monde 20216 attendra le prochain rassemblement. Les Bleus n’ont besoin que d’un point pour valider leur billet mais il aurait pu intervenir dès hier. Pour cela, il aurait fallu gagner en Islande et ne pas faire match nul 2-2, et compter sur une contre-performance de l’Ukraine. Il ne s’est passé ni l’un, ni l’autre. Décevants hier, les Tricolores ont été sermonnés par leur sélectionneur après la rencontre. Le compte de la FFF diffuse ce soir une vidéo dans le vestiaire montrant Didier Deschamps hausser le ton et faire part de son mécontentement.

Equipe de France ⭐⭐
🎙️ Le discours de Didier Deschamps à son groupe après le match contre l’Islande 🇮🇸

«Le côté positif, c’est qu’on a mieux fait en seconde mi-temps, si je suis gentil je vous dis, "c’est dommage de prendre ce but-là." Mais on ne doit pas le prendre ce but les gars. On se fait transpercer. On est ouvert, on fout tout en l’air. Sur le terrain, il y a de bonnes choses. On continue, je reste positif et je le serai toujours mais je me dois de vous dire les choses. Ça non, on ne peut pas. On aurait pu le gagner, on aurait du mais ça fait un point de plus au compteur et ça fait quatre sur le rassemblement. Le prochain rassemblement sera décisif. Rendez-vous en novembre.» Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
