MU : Erik ten Hag prépare déjà la saison prochaine

Alors qu’il n’a pas encore officiellement commencé en tant que nouvel entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag a déjà la tête en Angleterre. Le coach de l’Ajax a annoncé dimanche après son dernier match avec le club d’Amsterdam face au Vitesse (2-2), qu’il ne participera pas au voyage d’après-saison des Lanciers à Curaçao et qu’il va commencer à préparer son arrivée sur le banc des Red Devils, ainsi que le mercato estival. Une première réunion avec son futur staff a déjà été organisée jeudi dernier.

« Oui, il y aura une fête lundi avec tout le personnel, mais ce sera tout alors. Je ne les rejoindrai pas à Curaçao. Je pense que c'est compréhensible. Il y a beaucoup de travail à faire à United. Bien sûr. Il y a beaucoup de travail dans chaque club. Le travail d'un manager est particulièrement axé sur les préparatifs de la saison prochaine. Et il y a beaucoup de travail à faire dans cet égard. Concernant le staff, il y a plusieurs choses qui doivent être organisées. Et aussi concernant l'équipe et au cours des prochains jours, ou en fait à partir de lundi, nous nous concentrerons dessus de manière intensive », a expliqué ten Hag après son dernier match aux Pays-Bas.