Ivan Rakitic quitte le Barça et retourne au Séville FC !

L'aventure d'Ivan Rakitic (32 ans) au FC Barcelone avait bien débuté. Indiscutable lors de la saison 2014/2015, où il a pris la place d'un Xavi vieillissant, le Croate a été l'un des hommes forts du club catalan et gagnera la Ligue des Champions contre la Juventus (3-1). Gardant un très bon niveau la saison suivante, il a cependant peu à peu décliné, passant de satisfaction à déception. Trop neutre et pas assez incisif, celui qui a été finaliste de la Coupe du monde 2018 a perdu en influence sous Ernesto Valverde et Quique Setién. Alors que son contrat arrivait à son terme en juin 2021, son transfert devenait de plus en plus logique.

Proposé comme monnaie d'échange dans certains transferts comme la tentative infructueuse de faire revenir Neymar, Ivan Rakitic est finalement resté en Catalogne où son bilan reste correct. En six saisons, il a gagné 4 fois la Liga, 4 fois la Copa del Rey, 1 fois la Ligue des Champions, 3 Supercoupe d'Espagne, 1 Supercoupe d'Europe et 1 Coupe du monde des clubs. Le tout en disputant 310 matches toutes compétitions confondues pour 36 buts et 40 passes décisives. Si l'histoire entre Ivan Rakitic et le Barça se termine dans l'ombre, le natif de Möhlin en Suisse a malgré tout vécu une période dorée au Camp Nou où il aura franchi un cap. Cependant, il vient de quitter la Catalogne.

Voulant l'attirer dans ses filets, le Séville FC est arrivé à ses fins et lui a offert un contrat de quatre saisons. Le joueur de 32 ans retrouve ainsi un club dans lequel il a joué entre 2011 et 2014 remportant au passage une certaine Ligue Europa lors de la saison 2013/2014. Disposant encore d'une bonne condition physique et d'un âge pas si élevé, il tentera de s'imposer dans l'équipe coachée par Julen Lopetegui. Le départ du maestro Éver Banega lui ouvre notamment quelques perspectives avec les Nervionenses. Ivan Rakitic, qui a aussi joué avec le FC Bâle et Schalke 04, va donc revenir au bercail pour une somme avoisinant 10 millions d'euros (1,5 M€ + 9 M€ de variables). Le club andalou s'est félicité du retour du joueur croate dans un communiqué : «le Croate revient à Nervión six saisons plus tard pour continuer une histoire qui a commencé en 2011. Le FC Séville et le FC Barcelone ont conclu un accord pour le transfert du milieu de terrain Ivan Rakitic, qui vivra ainsi sa deuxième étape en blanc et rouge après avoir appartenu au club entre janvier 2011 et juin 2014. L'international croate, qui a joué 105 rencontres avec l'équipe des Balkans, il est rentré chez lui six ans après son départ dans l'équipe du Barça, peu de temps après avoir soulevé la troisième Ligue Europa à Turin.»