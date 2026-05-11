Barça : Hansi Flick va prolonger son contrat jusqu’en 2028

Hansi Flick s’est réveillé avec le sentiment du devoir accompli. En effet, le coach du FC Barcelone est de nouveau champion d’Espagne avec les Blaugranas. Le Barça a pu fêter ce nouveau trophée face au rival madrilène et entamer une journée de repos mérité. Cependant, certains n’ont pas eu le temps de respirer. C’est le cas du technicien allemand qui a rencontré la direction catalane pour discuter de son avenir ce lundi. Par l’intermédiaire de Pini Zahavi, son agent, les deux parties ont d’ailleurs trouvé un accord de principe pour prolonger le contrat de l’entraîneur selon les informations de Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Ils se sont entendus sur une extension d’un an, repoussant la fin de l’engagement de 2027 à 2028. Une année supplémentaire en option a également été intégrée, pouvant porter l’accord jusqu’en 2029 en cas d’objectifs atteints, soit des titres nationaux ou européens. Le président du club Joan Laporta et le directeur sportif Deco reste muet, mais la tendance est désormais à une officialisation prochaine, même si aucune signature immédiate n’est prévue. Des détails doivent être réglés en Catalogne, tandis que Flick veut boucler une saison parfaite.