OL : Paulo Fonseca veut garder son calme pour la course à la troisième place

Présent au micro du diffuseur après la victoire étincelante de l’OL contre Rennes (4-2), Paulo Fonseca était aux anges. Si le technicien lyonnais a tenu à féliciter l’ensemble de son groupe, il a également rappelé que rien n’était encore joué. Pour rappel, l’OL est actuellement 3e avec deux longueurs d’avance sur le LOSC à deux journées de la fin.

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«Il était difficile d’imaginer que nous pourrions, à ce moment de la saison, être ici, troisièmes. C’est le travail de tout le staff, de tous ceux qui travaillent ici. Ils méritent d’avoir ce moment (de communion). Mais la célébration de la victoire, ce n’est pas la célébration de la troisième place. Nous savons qu’il nous reste deux matchs très difficiles. Mais c’est important d’être à cette place à ce moment. Mais nous devons continuer avec calme parce qu’il reste deux matchs difficiles. L’atmosphère était incroyable, le match était incroyable, le jeu de notre équipe. Et la victoire était incroyable». Une soirée parfaite pour les Gones.