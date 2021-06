Pourquoi Mauricio Pochettino souhaite quitter le PSG

La suite après cette publicité

«Pochettino a deux ans de contrat avec le PSG et on est très content.» Dimanche soir, aux micros d'Europe 1 et France Bleu Paris, Leonardo se montrait on ne peut plus clair sur le dossier Mauricio Pochettino. Oui mais voilà, l'Argentin semble bel et bien avoir des envies d'ailleurs.

D'abord parce qu'il est sollicité. Tottenham l'a contacté pour lui proposer un come-back retentissant après l'avoir remercié en 2019. Une option qui ne serait pas pour lui déplaire. Le Real Madrid, aussi, l'a placé sur sa short-list, à tel point que ce mardi, dans les colonnes de As, on imagine déjà à quoi ressemblerait «le Real de Pochettino».

Manque de garanties sportives et organisation défaillante

Ensuite parce qu'il a été déçu par le Paris SG. Selon les informations du Parisien, le natif de Murphy regrette de ne toujours pas avoir de garanties sur la constitution de l'effectif la saison prochaine alors qu'il a clairement fait savoir ses envies à sa direction sportive. Le flou autour de Kylian Mbappé (22 ans, contrat jusqu'en juin 2022), qu'il a toujours encensé, le dérangerait particulièrement.

À en croire son entourage, toujours cité par le quotidien francilien, le Sud-Américain a été déçu par l'organisation du club de la capitale, qu'il imaginait «plus solide, plus professionnelle». Les arguments sont là. Du côté du Parc des Princes, on attend que l'intéressé prenne la parole pour dire sa vérité. Les premiers contacts avec Antonio Conte ont été lancés, au cas où.