L'Atalanta prépare un mercato de folie pour se consoler

Évidemment déçue de son élimination en quarts de finale de Ligue des Champions contre le Paris SG (1-2), l'Atalanta a promis de revenir plus forte la saison prochaine. Et pour ce faire, les Bergamasques comptent sur le marché des transferts. Troisièmes de Serie A, les Transalpins entendent poursuivre sur leur lancée en accueillant de nouveaux éléments.

Le plan est clair selon La Gazzetta dello Sport : recruter des talents offensifs qui font la différence. La rencontre face au PSG a affiché cette limite, explique le quotidien sportif au papier rose, et les dirigeants de la Dea espèrent bien pouvoir la corriger cet été, même s'ils ont publiquement.

Des recrues à tous les étages

Une première liste a été établie. Jérémie Boga (Sassuolo), Taison (Shakhtar) et Florian Thauvin (Olympique de Marseille) y figurent, comme Memphis Depay (Olympique Lyonnais), comme nous l'avions déjà expliqué. Mais cette fois, l'Atalanta a bien l'intention d'accélérer pour en accueillir au moins un, en attendant de savoir ce qu'il adviendra de Josip Ilicic.

L'écurie italienne cherchera aussi un milieu pour compenser le retour d'Adrien Tameze à l'OGC Nice, un gardien de but (le nom de l'international italien Mattia Perin de la Juventus est notamment évoqué) et, sans doute, un remplaçant à Robin Gosens, annoncé partant (la piste Alessandro Florenzi est citée). Qu'on se le dise, après avoir animé la saison en Italie et en Europe, l'Atalanta promet d'agiter le marché !