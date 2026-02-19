Affaire Prestianni-Vinicius Jr : Lilian Thuram détruit José Mourinho

L’affaire Prestianni-Vinicius Jr continue de faire couler beaucoup d’encre. Et cette fois, c’est José Mourinho qui est visé. Pour rappel, l’entraîneur de Benfica avait choisi de tacler Vinicius Junior et sa célébration quand le reste du monde du football s’offusquait des propos racistes qu’aurait tenus son joueur Gianluca Prestianni. « J’ai parlé avec Prestianni et Vinicius, l’un me dit une chose, l’autre me dit l’autre. Je ne veux pas dire que je crois ce que dit Prestianni à 100%, mais je ne peux pas dire que ce que m’a dit Vinicius est la vérité. C’était un grand match jusqu’au bout, face à un grand Real Madrid. Vinicius met un superbe but que seul lui ou Mbappé peuvent marquer. Quand tu mets un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers, ne va pas provoquer 60.000 personnes. Dans combien de stades c’est déjà arrivé avec Vinicius ? C’est un joueur de classe mondiale, mais si tu marques un but comme ça, célèbre avec tes coéquipiers. » Une sortie médiatique qui a rendu fou un certain Lilian Thuram, fervent défenseur de la lutte contre le racisme.

La suite après cette publicité

«La nature de ses propos en dit beaucoup sur "pourquoi on n’avance pas". Mourinho est un grand entraîneur, avec une carrière exceptionnelle, il a travaillé avec beaucoup de joueurs noirs dans sa vie et ça ne l’empêche pas, premièrement, de douter de la véracité de l’acte raciste et, deuxièmement, de s’interroger sur la responsabilité de la victime (Vinicius) à travers sa façon d’avoir célébré son but. Mais comment peut-il dire ça ? Mais qui êtes-vous M. Mourinho pour vous permettre de décider de ce que Vinicius a le droit de faire ou non ? Ily a dans ce jugement un sentiment de supériorité et de narcissisme blanc. L’acte de racisme dont a été victime Vinicius n’est pas lié à son comportement, mais à la couleur de sa peau. Vous croyez que les enfants qui sont victimes d’actes racistes à l’école ou au foot le sont à cause de leur comportement ? Non. Alors il faudrait quoi ? Que Vinicius et les enfants viennent au foot avec une autre couleur de peau ? Mourinho suggère que ce soit possiblement de la faute de Vinicius. Qu’il l’ait bien cherché en somme. C’est d’une violence totale. Ce sentiment de supériorité qu’ont certaines personnes blanches les empêche de se mettre à la place des victimes. Il leur faudrait plus d’humilité. Et comment ne pas prendre en considération ce que disent les joueurs ? Alors c’est ça, Vinicius est fou, il a inventé une insulte et s’est précipité vers l’arbitre ? Mbappé l’a entendu aussi et Mbappé est fou aussi ? Les Noirs sont fous, c’est ça ? Ils sont paranoïaques et inventent des histoires… Quand Mourinho veut nous faire croire que Vinicius est responsable du racisme qu’il subit, c’est pathétique. Par cette analyse, il devient une petite personne, un petit monsieur. Tant qu’il y aura des comportements comme celui-ci, on ne sera pas tous ensemble pour lutter. Et c’est ça aussi l’histoire du racisme. Mourinho n’analyse pas l’acte raciste en tant qu’homme mais en tant qu’homme blanc. On n’est pas obligés de penser à travers sa couleur de peau», a-t-il déclaré à L’Équipe.