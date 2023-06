Rennes : une décision prise dans la semaine pour Hamari Traoré

Son avenir fait forcément parler. Si Hamari Traoré venait à partir libre d’ici quelques jours, il représenterait une belle affaire pour le club qui venait à l’attirer. Si Rennes parvient à retenir son capitaine, il s’agirait aussi d’un excellent coup de la part des Bretons. Voilà le dilemme auquel fait face actuellement Florian Maurice et le board rennais en cette fin de saison. En cas de départ du Malien, le directeur sportif du SRFC a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Lorenz Assignon comme il l’a confié à L’Equipe : «Une décision sera prise dans la semaine, c’est du 50-50, c’est dans les mains d’Hamari. C’est un top joueur, un super joueur, après il y a une réflexion sur un individu et un joueur et une réflexion du club qu’on doit avoir également car derrière, j’ai un jeune joueur (Lorenz Assignon) à qui je trouve énormément de potentiel, qui aura 23 ans cette année et qui a envie de jouer, donc on réfléchit aussi sur la possibilité de promouvoir un joueur qui, je pense, a les qualités pour jouer à ce poste-là.»

D’après les dires de l’ancien dirigeant lyonnais, une solution devrait être prise prochainement tout en respectant le délai de réflexion du capitaine du Stade Rennais : «Donc, c’est une situation qui est très compliquée, car on a un joueur expérimenté, d’un très bon niveau et un autre joueur qui a un potentiel pour moi incroyable qu’on a envie aussi d’exploiter. C’est tout une réflexion qu’on a en tête depuis plus d’un an. Hamari, on a tellement de respect envers ce qu’il a fait ou ce qu’il fera encore qu’on lui laisse l’opportunité entre guillemets de prendre son temps et d’avoir un délai de réflexion.»

