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Ligue 1

La réaction d’Achraf Hakimi pour sa 200e avec le PSG

Par Jordan Pardon
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp

200e réussie pour Achraf Hakimi. L’international marocain a franchi une barre symbolique ce soir sous le maillot du PSG, et il l’a bien fêté avec une victoire précieuse obtenue face à Toulouse au Parc des Princes (3-1). Après la rencontre, le latéral droit exprimait sa joie d’atteindre ce nouveau cap.

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«200e match avec Paris, c’est une fierté pr moi, et profiter avec une victoire, ça me rend très content, confiait-il sur Ligue1+. On savait que ce n’était pas facile après la trêve, mais on a très bien commencé le match. On sait que Lens a un derby ce week-end, on a mis un peu la pression.»

Pub. le - MAJ le
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