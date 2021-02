LdC : Leipzig recevra Liverpool à Budapest

Mesures sanitaires obligent, il fallait trouver un stade capable d’accueillir le huitième de Ligue des Champions entre Leipzig et Liverpool. La raison ? Avec la réglementation liée à la pandémie, l’Allemagne empêche les Reds de rejoindre le territoire allemand et donc de jouer ce match face à Leipzig.

La suite après cette publicité

Une solution de rechange devait être organisée pour ce match aller. C’est finalement la capitale hongroise qui accueillera la rencontre entre les deux équipes à la Puskas Arena le mardi 16 février. Le match retour se jouera par contre bien à Anfield.

Our first-leg tie with @RBLeipzig_EN will be played at the Puskas Arena. #LFC | #UCL