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Premier League

PL : l’étonnante scène des joueurs de Chelsea qui ont encerclé l’arbitre

Par Samuel Zemour
1 min.
Josh Acheampong, avec Chelsea @Maxppp
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Chelsea 0-1 Newcastle Voir sur CANAL+ FOOT

Juste avant le coup d’envoi de Chelsea-Newcastle ce samedi, une scène pour le moins surréaliste a captivé les caméras. En effet, les joueurs des Blues se sont réunis en cercle… autour de l’arbitre Paul Tierney. Les Blues ont l’habitude de se réunir au milieu du terrain pour se motiver avant la partie, mais cette fois, toute l’équipe de Chelsea a encerclé l’arbitre, amusé de cette scène qui fait déjà rire la presse anglaise.

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IMAGES INCROYABLES LES JOUEURS DE CHELSEA ENTOURENT L'ARBITRE 😂

Avant le coup d'envoi face à Newcastle, les Blues se sont réunis en cercle... Autour de Paul Tierney, arbitre de la rencontre 😭

#CHENEW c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️
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Ce moment insolite intervient dans un contexte tendu pour Chelsea, qui reste en quête de points précieux en Premier League. Sur une série de deux victoires sur les cinq derniers matches, sans compter l’humiliation concédée contre le PSG, en 8es de finale aller de Ligue des Champions, les Blues doivent absolument s’imposer contre les Magpies pour rester aux contacts des places qualificatives en C1.

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