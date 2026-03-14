PL : l’étonnante scène des joueurs de Chelsea qui ont encerclé l’arbitre

Juste avant le coup d’envoi de Chelsea-Newcastle ce samedi, une scène pour le moins surréaliste a captivé les caméras. En effet, les joueurs des Blues se sont réunis en cercle… autour de l’arbitre Paul Tierney. Les Blues ont l’habitude de se réunir au milieu du terrain pour se motiver avant la partie, mais cette fois, toute l’équipe de Chelsea a encerclé l’arbitre, amusé de cette scène qui fait déjà rire la presse anglaise.

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Ce moment insolite intervient dans un contexte tendu pour Chelsea, qui reste en quête de points précieux en Premier League. Sur une série de deux victoires sur les cinq derniers matches, sans compter l’humiliation concédée contre le PSG, en 8es de finale aller de Ligue des Champions, les Blues doivent absolument s’imposer contre les Magpies pour rester aux contacts des places qualificatives en C1.