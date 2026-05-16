Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Bundesliga

Bayern : Michael Olise élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga

Par Kevin Massampu
1 min.
Michael Olise avec le Bayern Munich @Maxppp
Bayern Munich 5-1 Cologne

La 63e édition de la Bundesliga a pris fin cette saison, et comme souvent, le Bayern Munich a montré sa supériorité. Vainqueur de son 35e titre de champion d’Allemagne, le club bavarois a notamment pu compter sur un secteur offensif très efficace, avec Luis Díaz, Harry Kane et le Français Michael Olise. L’ancien joueur de Crystal Palace, qui vient de boucler son deuxième exercice en terre allemande, s’est vu decerné le titre de meilleur joueur de la saison de Bundesliga, juste avant la rencontre face à Cologne (5-1).

La suite après cette publicité
FC Bayern München
🇫🇷 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐤𝐩𝐨𝐯𝐢𝐞 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 ist der 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 🏅
Voir sur X

Élément essentiel de la formation coachée par Vincent Kompany, l’international tricolore (15 sélections) a inscrit 15 buts et a délivré 19 passes décisives en 32 matchs disputés. Il termine également en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat d’Allemagne, témoignant ainsi de l’impact phénoménal que l’ailier de 24 ans a eu durant cet exercice 2025/2026 de Bundesliga.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Michael Olise

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Michael Olise Michael Olise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier