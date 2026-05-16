Bayern : Michael Olise élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga

La 63e édition de la Bundesliga a pris fin cette saison, et comme souvent, le Bayern Munich a montré sa supériorité. Vainqueur de son 35e titre de champion d’Allemagne, le club bavarois a notamment pu compter sur un secteur offensif très efficace, avec Luis Díaz, Harry Kane et le Français Michael Olise. L’ancien joueur de Crystal Palace, qui vient de boucler son deuxième exercice en terre allemande, s’est vu decerné le titre de meilleur joueur de la saison de Bundesliga, juste avant la rencontre face à Cologne (5-1).

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Élément essentiel de la formation coachée par Vincent Kompany, l’international tricolore (15 sélections) a inscrit 15 buts et a délivré 19 passes décisives en 32 matchs disputés. Il termine également en tête du classement des meilleurs passeurs du championnat d’Allemagne, témoignant ainsi de l’impact phénoménal que l’ailier de 24 ans a eu durant cet exercice 2025/2026 de Bundesliga.