Luis Enrique est ravi pour Lucas Chevalier

Relégué au poste de numéro 2 par Luis Enrique après des prestations décevantes, Lucas Chevalier a tout de même été appelé par Didier Deschamps en équipe de France à une différence près. Sa situation en club a contraint Didier Deschamps à revoir sa hiérarchie des gardiens. Désormais, Chevalier est numéro 3 chez les Bleus, dépassé par Brice Samba. Un moindre mal car sa présence dans la liste du mois de mars a été un moment remis en question.

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«Je suis très content de le voir en équipe de France parce qu’il le mérite. Je cherche à défendre mes joueurs. Je suis l’entraîneur qui l’a signé. Mon opinion n’a pas changé. Je suis content de l’avoir et je dirais la même chose si j’étais le sélectionneur de la France. C’est un signal très positif», se réjouit Luis Enrique en conférence de presse, avant d’ajouter : «je pense en fonction de ce que je vois. C’est normal que les gens à l’extérieur aient des opinions différentes et se permettent de juger».