Dejan Kulusevski tacle Tottenham après ses 526 jours d’absence

Longuement blessé du côté de Tottenham, l’ailier suédois aura connu 526 jours d’absence entre sa blessure au genou contractée contre Crystal Palace le 11 mai 2025 et son retour contre Coventry (3-1) le 19 octobre dernier. Un long calvaire pour lui qui aura notamment connu un exercice 2025/2026 blanc.

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Pensant pendant un moment que son retour de blessure allait être impossible, Dejan Kulusevski a vécu une traversée du désert et n’a pas épargné son club de Tottenham puisque le Mirror fait part que l’ancien de la Juventus a été "déçu par certaines personnes".