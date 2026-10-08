Entre 4 et 12 ans de prison requis contre le personnel médical lors de la mort de Diego Maradona

Le réquisitoire est tombé dans le procès de la mort de Diego Maradona. Dans ce procès entamé au début du mois d’avril en Argentine, les sept médecins, psychiatres, psychologues et infirmiers risquent des peines allant de 4 à 12 ans de prison, selon la demande du procureur. Le verdict sera rendu en délibéré à une date qui n’a pas encore été fixée.

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La légende du football argentin est décédée le 25 novembre 2020 d’une crise cardiaque alors qu’il souffrait déjà un oedème pulmonaire. L’ancien numéro 10 était en convalescence après une neurochirurgie bénigne. Durant ce procès, l’équipe médicale a été accusée de négligence en raison d’une «organisation chaotique» et jugée responsable d’avoir placé Maradona «en situation d’abandon, le livrant à son sort.»