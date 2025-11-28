OM : Balerdi reconnait qu’il y a un coup à jouer contre le PSG

2e de Ligue 1 à deux points du PSG, qu’il a battu pour la première fois au Vélodrome en championnat 1 depuis 14 ans, l’OM est bien lancé. Le club de la capitale semble moins intouchable en raison d’une reprise tardive et d’un effectif touché par quelques blessures. Les résultats sont plus irréguliers, permettant aux Phocéens d’avoir une belle carte à jouer. Même Leonardo Balerdi le reconnaît en conférence de presse, à la veille de recevoir Toulouse au Vélodrome (samedi, 21h05), tout en voulant garder la tête froide.

«Il faut toujours y croire. On doit rester là-haut, toujours, jusqu’au dernier match. Cette année, il y a beaucoup d’équipes présentes. C’est peut-être plus homogène. Paris est fort mais on doit se concentrer sur nous. Si on commence à se dire "on a une chance si on gagne ou s’ils perdent", on va se perdre. Il faut penser à Toulouse, 10e du championnat, mais c’est une bonne équipe. Le championnat de France est une compétition difficile. Aucune équipe n’est facile. Il faut toujours être à 100%», assure le défenseur.