Bundesliga

L’Eintracht Francfort a viré son entraîneur

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
francfort @Maxppp

Avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matches, l’Eintracht Francfort traverse une très mauvaise passe. Ce week-end, le nouveau club d’Arnaud Kalimuendo, buteur dès ses débuts, a arraché un nul lunaire sur la pelouse du Werder Brême (3-3). Dès lors, la direction du club de Francfort a pris une mesure draconienne avec Dino Töppmoller, son entraîneur, ce dimanche.

Comme le rapporte Sky Germany ce matin, l’entraîneur de 45 ans n’est plus à la tête du club hessois. Son passage à Francfort, après environ deux ans et demi de mandat, prend ainsi fin. Reste à savoir sur quel profil va se pencher la direction de l’Eintracht désormais.

Pub. le - MAJ le
