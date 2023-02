OM : Samuel Gigot va passer une IRM

Sorti sur blessure face à Clermont, Samuel Gigot va passer une IRM, ce lundi, selon L’Equipe. Pour rappel, le défenseur marseillais avait pris une énorme semelle, involontaire, sur sa cheville droite, dans le mouvement d’une frappe d’Aïman Maurer.

Reste désormais à savoir si les ligaments croisés, ou les tendons, du joueur de 29 ans sont touchés et la potentielle durée d’indisponibilité. D’ores et déjà forfait pour le déplacement à Toulouse, Gigot a lui passé des premiers examens dimanche qui n’ont pas révélé de fracture. Une première bonne nouvelle en espérant, pour lui et l’OM, qu’une nouvelle positive tombe également en ce début de semaine…

OM : Samuel Gigot sort sur blessure face à Clermont